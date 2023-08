Bianca Berlinguer, retroscena-bomba: ecco tutti i nomi degli ospiti fissi

28 agosto 2023 a

Grande attesa per il nuovo programma condotto da Bianca Berlinguer che, dopo una lunga esperienza in Rai, ha deciso di passare a Mediaset. Se qualche settimana fa i telespettatori sono rimasti incuriositi dai promo della trasmissione di approfondimento giornalistico che andrà in onda su Rete 4, ora iniziano a spuntare in rete indiscrezioni di ben altro peso. Era stata Berlinguer stessa, attraverso un post pubblicato su Facebook, a confermare che, anche in questa nuova versione del contenitore, l'alpinista Mauro Corona sarà al suo fianco. Ma non basta. Dagospia ha rivelato i nomi degli altri ospiti fissi del talk-show.

Attraverso un flash, il giornalista Giuseppe Candela, sul sito curato da Roberto D'Agostino, ha reso noto quali saranno gli ospiti fissi che prenderanno parte alle discussioni proposte da Bianca Berlinguer. Oltre al già annunciato Mauro Corona, a sedersi nello studio di Rete 4 saranno il sociologo Alessandro Orsini, il giornalista Andrea Scanzi, il saggista Gad Lerner, il giornalista Stefano Cappellini, il direttore del quotidiano La Verità Maurizio Belpietro e il condirettore di Libero Pietro Senaldi.