Bianca Berlinguer come Antonella Clerici: il dettaglio che non sfugge

Bianca Berlinguer è pronta a intraprendere la sua nuova avventura in Mediaset. Da settimane ormai, le conduttrici sembrano partecipare a una gara "all'ultimo promo". Attraverso un gioco di indiscrezioni e retroscena poi, si aggiungono informazioni utili per capire come saranno i programmi televisivi della stagione 2023/2024. In particolar modo, oggi è spuntato in rete il nome della trasmissione che verrà condotta proprio dalla giornalista. È stato il sito davidemaggio.it ad anticipare il titolo scelto per l'appuntamento settimanale, "È sempre Bianca". La notizia ha fatto subito il giro del web tanto che, sui social, agli attenti telespettatori non è sfuggita una combinazione curiosa.

Mistero risolto: ecco il nome del nuovo programma di Berlinguer

Come hanno fatto notare gli utenti, il nuovo titolo del programma di approfondimento giornalistico di La7 ricorda molto quello della trasmissione capitanata da Antonella Clerici su Rai 1, "È sempre mezzogiorno". Ad attirare l'attenzione dei frequentatori della rete è stato soprattutto il presunto motivo della somiglianza dei titoli. Su Berlinguer, gli esperti di tv hanno scritto: "Quello che si mormorava è che la giornalista avrebbe tenuto il suo nome nel titolo, proprio come ai tempi di Carta Bianca, e così sarà. La scelta di È Sempre Bianca vuole chiaramente indicare una continuità col passato". Per chi l'avesse dimenticato, Clerici, dopo l'assenza dal programma di attualità e di cucina, è tornata in onda con il titolo in questione, come a rassicurare il pubblico che nulla fosse cambiato.