Ballando con le stelle, Milly Carlucci commuove tutti: chi sta corteggiando

31 agosto 2023 a

a

a

Ballando con le stelle è uno dei programmi tv più chiacchierati del momento. Il motivo? Lo show del sabato sera di Rai 1 è pronto a ripartire, ma la conduttrice Milly Carlucci non ha ancora rivelato il cast completo della prossima edizione della trasmissione. A scendere in pista saranno con certezza Ricky Tognazzi e, come da poco è stato annunciato, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. Ora, però, si aggiunge un nome alla lista dei papabili concorrenti. Si tratta di Carlotta Mantovan, conduttrice e moglie del compianto Fabrizio Frizzi.

La coppia a sorpresa, Ballando con le Stelle: chi sono i nuovi concorrenti

A riferirlo è stato Dagospia. Secondo il sito curato da Roberto D'Agostino, a infuocare la pista di Ballando con le stelle, la gara in cui vip si sfidano affiancati da coreografi professionisti, sarà Carlotta Mantovan, giornalista molto amata dal pubblico. "Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci continua a lavorare al cast della nuova edizione, molti nomi sono stati svelati proprio da Dagospia. Ne aggiungiamo un altro: la conduttrice corteggia da tempo la giornalista, moglie dell'amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018, e legato a Carlucci da una storica amicizia. Lo scorso anno Mantovan aveva partecipato allo show come ballerina per una notte, ora, la trattativa per inserirla nel cast è in corso. Ma bisognerà convincere Carlotta, alle prese con qualche dubbio...", si legge sul sito.

"A settembre tolgo il tappo e...": Lucarelli pungente. Chi trema

Tra i nomi più gettonati, poi, ci sono quelli di Teo Mammucari e Paola Perego. Sono però apparsi in rete anche quelli di Bruno Barbieri, Bobby Solo, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Nino D’Angelo, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro. Il tempo darà le risposte. Intanto cresce l'attesa.