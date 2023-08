Temptation Island Winter, chi sarà alla guida del reality: il nome noto

26 agosto 2023 a

Temptation Island, il programma che ha come obiettivo quello di esplorare la forza o la debolezza delle coppie dividendole per un numero definito di giorni, è senza dubbio la trasmissione estiva che più tiene i telespettatori incollati alla tv. Proprio per questo motivo, Mediaset ha deciso di dare vita a una versione invernale del format. Nei palinsesti della stagione 2023/2024, è comparso anche "Temptation Winter". Sebbene siano ancora poche le informazioni in merito alle caratteristiche del programma, ora è spuntata sul web la prima, importante indiscrezione.

Tra i nomi che più sono stati fatti circolare con insistenza in rete per una possibile conduzione del reality-show dai grandi ascolti, spiccano quelli di Silvia Toffanin, Lorella Cuccarini, Ilary Blasi e Raffaella Mennoia. Ma ora a diffondere in rete un retroscena clamoroso è TvBlog. Secondo il sito, a prendere il timone della versione estiva del programma che mette alla prova coppie in crisi sarà Filippo Bisciglia, già padrone di casa di Temptation Island. Forse forte del successo riscosso nei mesi estivi o forse già abituato ad aiutare i concorrenti in questa sfida sentimentale, Bisciglia, come si legge sul sito, avrebbe ormai "legato in maniera indissolubile il suo volto a questo programma". La scelta potrebbe corrispondere al bisogno di offrire ai telespettatori un'idea di continuità.