Amici, fuori i nomi dei prof. Chi ha voluto nella scuola Maria De Filippi

Amici, il talent-show più seguito d'Italia, è pronto a ripartire. Da domenica 24 settembre, infatti, andranno in onda su Canale 5 le nuove puntate del programma condotto da Maria De Filippi. Molte le novità in arrivo. In particolar modo, subirà una lieve scossa il team degli insegnanti della scuola. Sebbene l'addio alla trasmissione di Arisa (che presto sarà uno dei volti della giuria di The Voice Kids) sia stato anticipato, spunta ora un retroscena clamoroso. Stando alle ultime indiscrezioni, a prendere il posto della cantante sarà una conduttrice radiofonica nota, che ben conosce le dinamiche di Amici.

Colpaccio di Maria De Filippi: così rivoluziona il tavolo dei prof

A un mese dall'inizio delle lezioni nella scuola più ambita d'Italia, sono stati lanciati in rete i nomi dei professionisti che andranno a comporre il corpo docente di Amici. Molte conferme e pochi cambiamenti, ma una figura spicca tra le altre. Stando alle informazioni fornite da Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino, sarebbe previsto e voluto da Maria De Filippi il ritorno di Anna Pettinelli, che è stata un'insegnante dei giovani aspiranti cantanti già in precedenza. Sembrerebbe intenzionato a tornare anche Raimondo Todaro, il ballerino che per anni è stato un volto di punta di Ballando con le stelle. Sarà presente Lorella Cuccarini, ormai affezionata al suo ruolo di prof. Confermati anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ormai storici compagni di avventura della padrona di casa. In dubbio invece il coreografo Emmanuel Lo.