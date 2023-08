Luciana Littizzetto vuota il sacco. Le liti tra Ferilli e De Filippi? Ecco la verità

Alice Antico 25 agosto 2023 a

Luciana Littizzetto è stata al centro del gossip per via del suo allontanamento (obbligatorio) dalla Rai, insieme a Fabio Fazio, e da lì non ne è più uscita. La comica quest’anno è entrata a far parte del cast di “Tu Si Que Vales”, al posto di Teo Mammucari. Per questo, in un’intervista rilasciata al magazine “Gente”, Littizzetto ha rivelato qualche dettaglio inedito sul programma, che ha già iniziato le sue registrazioni.

Sull'impatto che questa nuova avventura ha avuto su di lei, Lucianina ha confessato: “La prima cosa è che abbiamo i concorrenti a tre metri da noi. Riesco a vedere le emozioni, le palpebre che ballano, i polsi che tremano, tutto. È normale avere paura quando ti devi esibire davanti a cinque pirla come noi”. Poi, nell’intervista, si è spostato il focus sui battibecchi e le liti tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. A tal proposito, la comica ha raccontato che “Il talento di Maria è quello di provocare Sabrina, la quale si inc***a come un puma”. Quindi le liti che vediamo e che ci strappano una risata nei sabato sera, esistono realmente, anche se è chiaro che non si tratta di ragioni serie per finire un'amicizia solida come la loro.

“Le due vanno avanti per ore”, ha continuato Luciana. Poi, a proposito di Sabrina Ferilli, ha affermato che “è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere. Ha questa romanità assoluta. Lei non ti saluta, apre la porta del camerino ed emette il classico suono romano ‘ao’, che vuol dire che è pronta per la comunicazione”. Infine, nell’intervista spazio al racconto della conoscenza con Maria De Filippi: “Maria mi chiamò moltissimi anni fa a fare C’è Posta per Te”, ha detto la comica. "In quel periodo lei aveva cominciato con l’affido del figlio Gabriele e le chiesi di spiegarmi come si organizzava. Anche io volevo farlo, ma temevo che essere una persona nota non fosse una cosa buona per i bambini che poi ho avuto in affido. E lei ovviamente mi ha detto ‘ma sei creti*a’, che poi è la sua risposta standard con me”, ha poi concluso con la solita ironia che la caratterizza.