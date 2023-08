Riparte Viva Rai2 ma Fiorello cambia location: ecco dove andrà

25 agosto 2023 a

La nuova stagione di Viva Rai2 è alle porte, ma per Fiorello e la sua banda è tempo di cambiare casa. Dopo i dissapori con gli abitanti di Via Asiago legati al baccano che sin dalle prime ore del mattino teneva svegli i condomini della zona Prati di Roma, ora il conduttore sposterà il suo "glass" altrove per continuare a intrattenere il pubblico del mattino che la scorsa stagione ha dimostrato grande fedeltà alla trasmissione dello showman.

La zona che ospiterà Fiore e compagni dovrebbe essere quella di fronte all’entrata dello Stadio del Nuoto al Foro Italico, poco lontano dall’obelisco. L'annuncio direttamente dai social con il video postato da Mauro Casciari e ricondiviso dall'ad Rai Roberto Sergio con n grande striscione: “Prossimamente su Rai Due, ore 7.15”.