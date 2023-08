Bianca Berlinguer, bomba sul nuovo programma. Travaglio resta a casa?

Francesco Fredella 22 agosto 2023 a

Si ricomincia dallo stesso punto. Si ricomincia con la stessa squadra. Ora Bianca Berlinguer, che ha lasciato Rai3 per approdare a Mediaset, è pronta per una nuova avventura televisiva. Il Foglio fa sapere della prima riunione organizzativa: il suo nuovo programma su Rete4 sta prendendo forma. Andrà in onda dalla sede romana del Palatino, che per anni è stata un po' dimenticata dal Biscione visto che andavano in onda pochi programmi e per lo più il Tg5.

“Andatevi a vedere i servizi che facevamo a Cartabianca! Si ripartirà da lì”, ha fatto sapere la conduttrice. Lo riporta il Foglio in un articolo ripreso anche da Dagospia. “So di avere un cognome pesante, ma anche Pier Silvio mi riconosce di essere molto trasversale”, spiega la giornalista. Ci sono, poi, anche rumors sulla squadra: sarebbe la stessa del programma in onda per molti anni in Rai. Via libera a Mauro Corona e al professor Alessandro Orsini. Rebus su Marco Travaglio, per anni nemico numero uno di Silvio Berlusconi. Adesso rischia di restare a casa: pare che Mediaset, da rumors, abbia messo un veto. Un altro grande rebus è legato al nome del programma. Non si chiamerà Carta Bianca. La data c'è: 5 settembre. Il nome, come rivela Dagospia, sarà "svelato a ridosso del debutto, quattro giorni prima".