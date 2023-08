Bianca Berlinguer, sorpresa nel secondo spot per Rete4: spunta un indizio...

Sullo stesso argomento: Tina Cipollari via da Mediaset per il troppo trash? Cosa rivela

Bianca Berlinguer ci ha messo subito la faccia con uno spot che lancia il suo nuovo programma su Rete4. Da qualche giorno sulla rete Mediaset la giornalista è protagonista di un breve filmato in cui annuncia la nuova trasmissione, senza svelarne titolo. Nello spot solletica la curiosità degli spettatori sulla presenza o meno di Mauro Corona, l'alpinista-scrittore che animava la prima parte di Cartabianca, il programma condotto da Berlinguer per anni su Rai3 prima del clamoroso approdo nel network fondato da Silvio Berlusconi.

Ma da domenica 6 agosto su Rete 4 è apparsa una nuova versione dello spot con lo stesso contenuto a eccezione di un piccolo dettaglio. Berlinguer parla in camera sempre da uno studio televisivo, si distingue alle sue spalle una telecamera, ma l'ambientazione appare volutamente generica, senza elementi che possano suggerire scenografia o titolo della trasmissione in arrivo a settembre, come si legge in sovrimpressione.

Bianca Berlinguer nel nuovo spot Mediaset. Cosa rivela su Mauro Corona | GUARDA

"Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni" dice la giornalista con un riferimento alla precedente vita professionale tutta vissuta in Rai. "Il racconto continua su Rete 4. Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo. Vi aspetto, sempre di martedì, sempre alle 21:25 su Rete 4", annuncia. Tutto come nel precedente spot. A eccezione dell'abbigliamento: nel primo lancio Berlinguer indossava una camicia nera, nella seconda versione questa è bianca. Un indizio magari sul titolo del programma, che come su Rai3 potrebbe giocare sul nome di battesimo della giornalista? Si vedrà.