Barbara d'Urso, "quando la vedremo in tv...". Voce-bomba sulla conduttrice

19 agosto 2023 a

Un'estate spensierata per Barba d'Urso dopo le tensioni per l'addio alla conduzione di Pomeriggio 5, il programma affidato a Myrta Merlino e un futuro che sembra lontano da Mediaset. La conduttrice è in vacanza e allieta i follower con foto e video, ma nei restroscena si parla, eccome, di lavoro. D'Urso è fuori dai palinsesti del Biscione dopo che per dieci anni è stato il volto di punta dell'intrattenimento della rete, una decisione che porterebbe la firma dell'ad Pier Silvio Berlusconi che vuole imprimere una svolta no-trash ai programmi. Tuttavia il contratto che lega Barbarella, come la chiamano i fan, e Mediaset è in vigore fino al 31 dicembre.

Ma davvero D'Urso resterà lontano dagli schermi fino al 2024? Una indicazione che va in direzione diversa arriva dalla rubrica delle lettere di Nuovo Tv, con un lettore che chiede numi sul futuro della conduttrice. Ebbene, la risposta della rivista è fulminante: "Lei è molto richiesta. La rivedremo presto in televisione". Insomma, qualcosa bolle in pentola visto che, a leggere tra le righe, ci sarebbero più offerte. Insomma, la concorrenza chiama.