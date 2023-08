Elettra Lamborghini furiosa, la colpiscono e ferma il concerto. Video virale

05 agosto 2023 a

a

a

Elettra Lamborghini è stata la protagonista di una disavventura che, attraverso i video degli utenti, ha fatto il giro del web. Durante il suo concerto dell'Elettraton tour a Sammichele di Bari, un fan le ha lanciato una bottiglia d'acqua addosso rischiando di farle seriamente male. L'artista è andata su tutte le furie tanto che ha bloccato l'esibizione e, come si dice, gliene ha cantate quattro.

La cantante non ha trattenuto la rabbia e, di getto, ha detto: "Dov'è quel c*****o? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d'acqua, vediamo se ti può far piacere, ok?". Quindi ha continuato, alzando ancora di più i toni: "Se hai le p***e chiedi scusa, perché potevi farmi male. Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché a un'altra cantante (Baby K, ndr) è arrivata una cosa al seno e ha dovuto cancellare tutte le date del tour. Non mi interessa, è pericoloso e tu non lanci la bottiglia qua perché non voglio la tua acqua".

Tina Cipollari via da Mediaset per il troppo trash? Cosa rivela

"Fatelo uscire": così Lamborghini ha chiesto di fare allontanare il ragazzo autore del misfatto e ha ripreso il suo concerto. Il video che riprende la scena, dopo essere spuntato in rete è diventato virale. "Le persone sono fuori di testa" o "Questa moda cesserà prima o poi. Per fortuna lo ha rimesso in riga" sono alcuni dei commenti apparsi sui social.