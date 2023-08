Ballando con le stelle, bomba di Dagospia: "Sei concorrenti ufficiali"

17 agosto 2023 a

Sebbene Milly Carlucci abbia più volte dichiarato che il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle non è già stato pensato e confermato, in rete spuntano indiscrezioni di ogni genere sui papabili danzatori vip e sui volti che si posizioneranno dietro al bancone della giuria. L'unico nome annunciato dalla padrona di casa è stato quello di Ricky Tognazzi. Con un video Instagram, la produzione dello spettacolo ha mostrato in anteprima l'attore durante la visita medica. Ora, però, Dagospia aggiunge un ulteriore tassello e lancia i nomi dei primi sei personaggi noti che infiammeranno la pista.

"Tante voci, tante fake news, poche certezze. Chi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci, con buon budget a disposizione, avrebbe chiuso un cast sulla carta fortissima, assicurano i beninformati"; queste le parole scelte dal giornalista Giuseppe Candela per inserirsi nel gioco di ipotesi e di supposizioni sulla prossima edizione del programma del sabato sera di Rai 1.

"Il primo concorrente ufficiale è Ricky Tognazzi", ricorda il sito curato da Roberto D'Agostino. Poi fuori i nomi degli altri vip pronti a cimentarsi nel ballo: "A lui si aggiungeranno la conduttrice Simona Ventura, da Mediaset arriverà Teo Mammucari, il cantante Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri e il giornalista Antonio Caprarica", si legge.