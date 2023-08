Rai, grande novità a Ballando con le stelle? "Per la prima volta in pista..."

12 agosto 2023 a

La prossima edizione di Ballando con le stelle sarà strabiliante. A rivelarlo è stato il promo lanciato in tv e fatto circolare sul web. Milly Carlucci, sui social, è stata già incoronata come la regina di Rai 1. Intanto sono già spuntati in rete i nomi dei papabili concorrenti. A svelare alcuni dei vip che potrebbero essere pronti a infuocare la pista del programma più apprezzato del sabato sera è stato il settimanale Di Più Tv. Stiamo parlando di Simona Ventura e del suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi. E ancora di Teo Mammucari e di Paola Perego.

Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata dalla padrona di casa e dal suo gruppo. "Non chiedetemi nulla, non posso parlare, è ancora troppo presto", ha affermato Milly Carlucci. La conduttrice, tuttavia, lo ha detto con un'aria sorniona, come a voler depistare i telespettatori. Di Più Tv ha insistito sul debutto di Ventura e Perego. "Durante la gara dovranno organizzarsi anche con la conduzione di Citofonare Rai 2", hanno raccontato dietro le quinte al settimanale.

Ma il colpo di genio di Milly Carlucci potrebbe essere quello di coinvolgere anche il compagno di Simona Ventura, anche se non è ancora certo "se parteciperà come concorrente singolo o in coppia con Simona", si apprende. Sebbene già nello scorsa edizione Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si siano ritrovati nello stesso studio, si tratterebbe della prima volta di una coppia in pista e in gara insieme.