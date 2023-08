Bomba su Sanremo 2024, ecco chi vuole Amadeus tra gli ospiti

Alice Antico 12 agosto 2023 a

Circa un mese fa Amadeus aveva comunicato ai cittadini italiani, tramite canali del servizio pubblico, di condurre anche la prossima edizione di Sanremo 2024, che sarebbe stata l'ultima della sua carriera. Nelle ultime settimane si è alzato poi l'hype riguardo la kermesse canora, in particolare riguardo le possibili conduttrici e i vari ospiti che parteciperanno allo show. Poche ore fa, nel bel mezzo di indiscrezioni e continue ipotesi, una novità è arrivata come un fulmine a ciel sereno da parte di Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000.

Il giornalista ha dato uno scoop nella rubrica della quale si occupa per il portale "MOW Magazine": ha parlato prima di diversi personaggi dello spettacolo, poi ha lanciato la notizia. Amadeus avrebbe puntato a una vecchia conoscenza per essere affiancato nell’ultima puntata di Sanremo come direttore artistico. Si tratta dell’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic che, come tutti ricordano, era già stato sul palco dell'Ariston due anni fa nell'edizione del 2021, una delle più particolari data la mancanza di pubblico in sala, causa pandemia.

A distanza di anni, dunque, Amadeus vorrebbe riavere l’ex calciatore al suo fianco: "Zlatan Ibrahimovic, Amadeus vorrebbe lui", ha infatti rivelato Alessi senza troppi filtri. Il giornalista ha poi concluso rivolgendosi direttamente al campione per invitarlo a non chiedere un cachet troppo oneroso: “Il conduttore ha voglia di riaverti a Sanremo, non sparare cachet troppo alti, vogliamo vederti”. L'invito verrà accettato? Staremo a vedere.