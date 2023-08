Grande Fratello, chi è stato contattato dagli autori: "Mi hanno telefonato e..."

11 agosto 2023 a

A settembre tornerà in tv il Grande Fratello, il reality-show più amato d'Italia. Alla conduzione ci sarà sempre Alfonso Signorini. Tuttavia, secondo il volere dell'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, mancherà quella che da molti è stata definita la vena "trash". Sebbene gli autori siano al lavoro per la selezione dei concorrenti della prossima edizione, iniziano a spuntare in rete i primi retroscena. Corrado Tedeschi, in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, ha svelato di essere stato contattato dagli autori della trasmissione per entrare nella celebre casa.

Da tempo Corrado Tedeschi è assente dal piccolo schermo. Il conduttore ha dichiarato che si sta dedicando al teatro: "Una grande passione che condivido con mia figlia Camilla, con cui ho portato in scena uno spettacolo che ha avuto un grande successo, Partenza in salita. E per l'anno prossimo sto preparando Plaza suite, un capolavoro di Neil Simon, che per me è lo Shakespeare della commedia brillante", ha raccontato. Il conduttore ha quindi ammesso di aver ricevuto la proposta di partecipare ai reality-show: "Qualche anno fa mi hanno contattato per l'Isola dei famosi, dovevo partecipare con mia figlia. E di recente mi hanno telefonato per il Grande Fratello. Vedremo. Ho avuto un tono un po' guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni".

Che Pier Silvio Berlusconi voglia una tv meno deviata dai social e dal trash, è ormai cosa risaputa. Se qualcuno reclama e chiede il ritorno a una linea più morbida, qualcun altro approva le scelte dell'ad. Corrado Tedeschi è parso dello stesso parere: "Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto, una scelta coraggiosa e bellissima".