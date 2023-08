Attilio Romita compie 70 anni, party e sogni nel cassetto dell'anchorman

Francesco Fredella 02 agosto 2023 a

Attilio Romita fa cifra tonda. Settant’anni. E festeggia in Puglia con amici ed ex colleghi, ovviamente c’è la sua amata Mimmuzza (la donna con cui vive una splendida storia d’amore). Romita, con un passato al Tg1 come conduttore delle 20, nella scorsa stagione è tornato in tv. Una nuova veste, senza fare il giornalista: Attilio ha partecipato come concorrente al Grande Fratello vip. Nella casa si è emozionato, ha pianto e ha riso ed ha fatto, a volte, anche disperare la sua Mimmuzza che l’ha perdonato per qualche piccolo misunderstand.

Romita sogna il ritorno in tv, visto che ha tanta esperienza con una carriera lunga oltre quarant’anni sempre in prima linea. Ma, purtroppo, il Gf vip non l’ha rimesso in pista. In una recente intervista a il Corriere della sera ha detto: “Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello. Secondo l'editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo".

Infatti, Piersilvio Berlusconi ha rivoluzionato tutto: niente parolacce in tv nei reality, niente personaggi pseudo-famosi che gravitano sui social e sognano la tv. Insomma, tutti fatti fuori in pochissimo tempo. “Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra”, aveva detto il numero uno di Mediaset. Nel futuro di Attilio ci sono le nozze con Mimma. Annunciate su Chi, alcuni mesi fa, l’ex mezzobusto del Tg1 ha già preparato la lista degli invitati. Primo, fra tutti, Alfonso Signorini.