Rai, Ballando con le stelle: il colpo di Milly Carlucci arriva da Amici

Ormai da giorni Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1, è tornato al centro dell'attenzione. Il motivo? Frequentemente retroscena e indiscrezioni in merito alla prossima edizione della trasmissione condotta da Milly Carlucci stupiscono gli appassionati telespettatori. Se nelle ultime ore sono circolati in rete i nomi dei presunti primi quattro concorrenti, oggi è spuntato un altro papabile concorrente. Si tratta di un ragazzo giovanissimo e già conosciuto grazie ad Amici, il talent-show guidato da Maria De Filippi.

In un'intervista concessa a SuperguidaTv, Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 22, è tornato a raccontarsi. Trionfare ad Amici non era prrevisto. "Non me lo aspettavo minimamente. È stata per me una sorpresa. Ho sempre cercato di dare il meglio e per farlo ho lavorato tanto. Sono contento di essere riuscito a trasmettere qualcosa alle persone e questo lo sto scoprendo solo ora", ha detto il ballerino.

Conosciuto per le sue capacità nel campo del latino-americano, Zenzola è stato supportato dal maestro Raimondo Todaro durante tutto il percorso di Amici. Dato che prima di arrivare a ricoprire il ruolo di insegnante nella scuola di Maria De Filippi Todaro è stato per anni uno dei ballerini professionisti più bravi di Ballando con le stelle, la domanda è sorta spontanea. E così a SuperguidaTv Mattia ha rivelato le sue intenzioni nel caso in cui Milly Carlucci gli chiedesse di partecipare alla gara di ballo più seguita di Rai 1. "Non mi dispiacerebbe. È un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. È un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?", ha ammesso il vincitore di Amici 22.