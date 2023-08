Tale a quale show, chi non voleva imitare Cristina Scuccia: no della Rai

10 agosto 2023 a

Cristina Scuccia, la suor Cristina di The Voice che ha dismesso la tonaca, come noto non farà parte te della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza il 22 settembre in prima serata su Rai1 nonostante fosse ufficialmente nel cast. Cosa c'è alla base del passo indietro con conseguente sostituzione con Jo Squillo? Secondo il settimanale Di Più dietro non ci sarebbero richieste economiche giudicate eccessive dalla Rai ma alcune pretese alla produzione del programma in cambio della sua partecipazione. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi avrebbe espressamente chiesto di "non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni”, riporta la rivista. “Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”, ha spiegato Di Più. Dopo il no, Scuccia avrebbe fatto dietrofront.

Tale e Quale Show 2023 si appresta così a partire dopo l'estate senza suor Cristina ma con un cast ricco di concorrenti, formato da Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli e Jo Squillo.