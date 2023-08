Roberto Saviano a Mediaset, "Pier Silvio dirà sì". La proposta a Maria De Filippi

10 agosto 2023 a

Roberto Saviano come noto è fuori dalla Rai ma non molla la televisione: lo scrittore di Gomorra vorrebbe passare alla concorrenza, ossia a Mediaset, possibilmente grazie ai favori di una delle big del network fondato da Silvio Berlusconi, ossia Maria De Filippi. A descrivere i tentativi dello scrittore è Libero che senza girarci intorno scrive che Saviano "s’offre" al "programma più favolosamente e durevolmente di successo tra tutti i palinsesti delle tivù italiane: 'Amici' di Maria De Filippi, prima serata del sabato di Canale 5". Un'operazione partita con l'elogio dello scittore alla conduttrice vedova di Maurizio Costanzo in una lettera pubblicata da Oggi che dedica la copertina a Bloody Mary. "La potenza di Maria è quella di riuscire ad affrontare anche la situazione più banale, stereotipata, dandole un tocco di autenticità, approcciandola da un punto di vista che rende quel racconto uno spazio in cui tutti si riconoscano", scrive Saviano. E ancora: "Mai avrei pensato di poter trovare una prossimità con il suo metodo perché lo credevo molto distante e, invece, possiede molti punti secanti".

Per Libero lo scrittore gioca allo scoperto. Tanto che ricorda i suoi interventi, nel 2006, ad Amici: "Fu un successo incredibile e credo sia ancora qualcosa che dovremmo fare: portare insieme i libri in televisione". Si concretizzerà? Per il quotidiano Pier Silvio Berlusconi "dirà di sì, se Maria De Filippi volesse incardinarlo di nuovo sul suo palcoscenico". Del resto Saviano ha fatto fortuna proprio pubblicando i suoi libri con Mondadori.