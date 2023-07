Ballando con le stelle, l'ultima indiscrezione: cosa filtra su Teo Mammucari

31 luglio 2023 a

Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci sulla rivoluzione a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che trasforma i vip inesperti in ballerini provetti. In particolar modo, sembra proprio che Milly Carlucci abbia intenzione di cambiare qualche volto della giuria. Secondo una recente indiscrezione, Teo Mammucari sarebbe pronto a finire dietro al bancone del programma. Sebbene non ci sia stato ancora un annuncio ufficiale, sono stati i social a suggerire la verità in merito a questa possibile trattativa tra il conduttore e il gruppo di Carlucci, proponendo l'ipotesi secondo cui Mammucari potrebbe anche scendere in pista.

Terremoto a Ballando con le stelle. Chi è il nuovo giurato

Usando l'hashtag di Ballando con le stelle, un utente (che gestisce una pagina molto seguita) ha aggiornato il mondo social con un indizio su Teo Mammucari e sul suo presunto inserimento all'interno della giuria del programma di ballo di Rai 1. "Aggiornamento: mi segnalano che nel corso di uno spettacolo Teo Mammucari ha confermato di aver lasciato Tu si que vales per andare da Milly a Ballando con le stelle", si legge su Twitter.

"Come è andata davvero": Bruganelli vuota il sacco

E ancora: "Senza specificare se sarà in giuria o come concorrente". Sebbene, stando a quanto filtrato in rete su questo possibile dialogo tra gli autori del programma e Teo Mammucari, non ci sia stata alcuna firma, sembrerebbe proprio che l'ingresso del conduttore nella trasmissione sia un fatto quasi certo. Dopo la felice esperienza a Il cantante mascherato, Milly Carlucci avrebbe così pensato di includerlo anche nel team dello show di cui da anni è conduttrice.