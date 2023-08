Tananai cade dal palco, paura al concerto: cosa si è fatto il cantante

07 agosto 2023 a

Fuori programma da brividi per Tananai, il popolare cantante di Tango, protagonista di un incidente che ha preoccupato i fan durante il suo concerto a Cinquale, provincia di Massa. Mentre si esibiva Tananai è caduto dal palco: niente di rotto per fortuna, fatta eccezione per un auricolare, con il cantante che ha scherzato su postando sui social il video del volo: "Ci vediamo nelle viscere della terra".

Il fuori programma ha tenuto i fan con il fiato sospeso per qualche secondo, poi il lieto fine: il cantante si è rialzato e, risalito sul palco, ha reagito con ironia: "Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, domani vediamo se si è spaccato qualcosa. Scherzo, però sono una mezza s..a, mi faccio un graffio e dico 'Ah mi sono rotto la tibia'. No, mi sono sbucciato il ginocchio" ha detto ai fan. Qualche secondo di stop, e poi lo show è ripreso da dove era stato interrotto.