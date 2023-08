Michele Santoro, colpo clamoroso: "Torna a Mediaset", dove lo vedremo

01 agosto 2023 a

Prende forma il nuovo programma di Bianca Berlinguer su Mediaset, con un colpo di scena di tutto rispetto: Michele Santoro ospite fisso della trasmissione. Secondo quanto riporta Salvatore Merlo su Il Foglio il giornalista già volto storico della Rai, ma con un passaggio anche nelle reti di Silvio Berlusconi in cui condusse Moby Dick, è in trattativa e contatti sono in corso da tempo. Un ritorno clamoroso dopo 27 anni e nell'anno della scomparsa del Cavaliere. “Antico è il rapporto tra Santoro e Berlinguer - si legge nel retroscena - malgrado i due avessero litigato malamente nel 2016 quando, come oggi, erano stati chiamati a collaborare dalla Rai per una striscia quotidiana di approfondimento che sarebbe dovuta andare in onda su Rai2”.

Santoro è tornato alla ribalta come ospite di talk show negli ultimi tempi, con posizioni scomode sulla guerra in Ucraina. Una voce non allineata che alimenterà sicuramente il dibattito nel talk show di Berlinguer. Nell'articolo si ricorda che "qualche settimana prima di morire anche Silvio Berlusconi aveva avuto un lungo colloquio con Santoro, i due, 'pacifisti', si erano ritrovati in una medesima analisi sulla guerra in Ucraina, e al termine del loro colloquio Berlusconi aveva prospettato a Santoro un rientro a Mediaset". Questo il punto di partenza che ha dato il via ai contatti. Ospite fisso dicevamo. Ma se si tratta, è per trovare un punto di incontro. Infatti secondo il retroscena il giornalista punterebbe al ruolo di conduttore o "capo progetto di un programma di informazione e approfondimento". Se son rose...