Bianca Berlinguer appare nello spot di Mediaset. Cosa rivela su Mauro Corona

04 agosto 2023 a

Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai dopo aver condotto per anni lo storico programma Cartabianca. Dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo in Mediaset, ora inizia a circolare in rete il nuovo video promozionale del programma che andrà in onda su Rete 4. Questo il claim del suo intervento: “Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Rete 4". Se alcuni hanno letto tra le righe una sottile frecciatina alla Rai, molti altri sono stati semplicemente entusiasti di vederla ancora al timone di un programma di natura giornalistica.

Le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua… Bianca Berlinguer, a settembre su #Rete4. pic.twitter.com/2cqwKjmNbJ — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 3, 2023

Tutti, ovviamente, si chiedono quale sia il destino di Mauro Corona, celebre saggista e alpinista al quale Berlinguer aveva affidato uno spazio fisso. Una risposta vera e propria da parte della conduttrice non è arrivata. Berlinguer ha, anzi, rilanciato l'interrogativo e sollecitato ancora di più la curiosità dei telespettatori. "Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi prestissimo. Vi aspetto, sempre di martedì, sempre alle 21.25, su Rete 4". ha detto la giornalista.