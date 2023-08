Il pomeriggio di Rai1 prende forma: ecco chi affiancherà Caterina Balivo

04 agosto 2023 a

a

a

Caterina Balivo pronta a prendersi il pomeriggio di Rai1 con un nuovo programma ricco di ospiti e storie da raccontare. "La volta buona" andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 subito dopo l'estate, a partire da settembre. Il direttore Angelo Mellone ha deciso di puntare sulla Balivo dopo la scelta del progetto e del format della trasmissione.

Fazio: "Persi i follower". L'annuncio su Che Tempo Che Fa

Le prime indiscrezioni sul cast che accompagnerà la conduttrice in onda dovrebbe figurare il professor Umberto Brocoli per raccontare le eccellenze dell'Italia. Accanto al professore spunta il nome di uno dei volti storici della televisione pubblica: Gianni Ipoliti. Pronto per lui uno spazio personale che dovrebbe consentirgli comunque di proseguire la sua rassegna stampa rosa nel corso del week end. Tra gli ospiti fissi dovrebbero esserci anche il conduttore Enzo Miccio e l'esperto musicale Dario Salvadori. Un programma che mira ad essere "stiloso" e "ordinato" per dare continuità al pomeriggio di Rai1.