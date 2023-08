Francesca Michielin allarma i fan: il perché dello stop ai concerti

Francesco Fredella 04 agosto 2023 a

a

a

"Ciao volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlarvi a cuore aperto", così le prime parole di Francesca Michielin sui social. La cantante annuncia lo stop dei concerti per un breve periodo. "Non vedevo l'ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito del Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento chirurgico tra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date", dice. "Non allarmatevi, per favore e scusate per questo disagio. Avrò bisogno di un po' di tempo per recuperare, ma a settembre tornerò come nuova", conclude nel video. Tutti i fan hanno mandato un messaggio di auguri e pronta guarigione alla cantante, amatissima dai giovani.

"D'Urso? Mai avuto tempo per seguirla..." La frase di Merlino agita i social

Alcuni giorni fa aveva incantato il pubblico sardo sul palco del Quarter, ad Alghero. “La fragilità è tante cose, è quel tipo di sensazione che si prova a qualsiasi età, lo sottolineo perché è importante a qualsiasi età", aveva detto parlando al pubblico in Sardegna. "Quando sembra di non aver ancora trovato il proprio posto nel mondo, un mondo che ci chiede costantemente di essere competitivi, aggressivi, pressanti, perfetti in tutto, ogni tanto dobbiamo dire no. Non mi interessa, non mi interessa essere sempre performante, essere sempre perfetta, essere sempre aggressiva. Ogni tanto è sacrosanto dire f*****o io non ce la faccio! Ho bisogno di un po’ di tempo per me, per dire che ci sono cose che non funzionano perché e sano dire a se stessi ogni tanto, che quello che ancora non c’è arriverà da sé".