Dalla Chiesa furiosa, difende Giambruno e demolisce la sinistra: "Alle vostre lezioni..."

Andrea Giambruno è finito al centro delle polemiche per aver pronunciato una frase in diretta tv e per essersi esposto sull'intervento del ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach sulla pronosticata fine del turismo in Italia. "Se non ti sta bene, stai a casa tua, nella foresta nera": queste sono state le parole che hanno scatenato il putiferio. La vicenda è stata commentata via social da Rita Dalla Chiesa che, però, per il suo intervento è finita nell'occhio del ciclone.

"Credo che Andrea Giambruno, da anni conduttore e giornalista Mediaset, abbia tutto il sacrosanto diritto di parlare ed esprimere opinioni come tutti i suoi colleghi di carta stampata e televisione. E basta, che noia, guardate in casa vostra, piuttosto": così Rita Dalla Chiesa si è espressa sul caso Giambruno. Un utente, su Twitter, ha risposto: "Ma il.decoro istituzionale? Non è uno qualunque, lo sanno tutti che è il compagno del premier. Il decoro istituzionale non si usa più?".

Queste parole non sono state ben accolte dalla celebre conduttrice di Forum che, per questo, ha rincarato la dose. "Allora Nilde Iotti non avrebbe dovuto stare in Parlamento perché compagna di Togliatti?", ha chiesto Dalla Chiesa, sollevando un vero e proprio polverone e finendo tra i trending topic. A replicare alla frase di Dalla Chiesa è stato Stefano Bonaccini. Questo il cinguettio del presidente della regione Emilia-Romagna: "Nilde Iotti con Giambruno che fa il giornalista? Ma che paragone surreale sta facendo?".

Rita Dalla Chiesa non si è trattenuta e ha scritto: "Forse lei fa finta di non capire. Si attacca Andrea Giambruno in quanto compagno di Giorgia Meloni. Penso che sia anche ora di finirla. È un esempio spinto per far capire il concetto anche a chi ha pochi neuroni e quei pochi li usa per odiare". La conduttrice poi, per chiudere la vicenda e mettere a tacere i detrattori, ha pubblicato sul suo profilo la seguente frase: "Alle vostre lezioni di vita io mi siedo all'ultimo banco a lanciare aeroplanini di carta".