Pio e Amedeo nella bufera, battuta choc su Barbara d'Urso. Pioggia di critiche

Da sempre autori di sketch dal carattere irriverente, Pio e Amedeo finiscono spesso nell'occhio del ciclone per aver dosato male l'ironia. Questa volta il duo comico pugliese ha attirato uno tsunami di critiche e di accuse per essersi espresso sul caso Barbara d'Urso. Eliminata dai palinsesti Mediaset della prossima stagione, la conduttrice ha raccontato che quello che più le ha provocato dispiacere è stato il fatto di non aver potuto salutare il suo pubblico. Proprio questo aspetto dello sfogo di d'Urso non è passato inosservato ai comici che, per averci scherzato su, hanno scatenato un'accesa polemica.

Dal 25 al 29 luglio a Maratea è andato in scena il Marateale. Il festival dedicato al cinema ha ospitato numerosi volti televisivi. "Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale’, abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche Barbara d’Urso... vabbe’, chiamano cani e porci, andiamo pure noi”, hanno detto Pio e Amedeo, dopo aver conquistato la scena. La frecciata alla ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha presto fatto il giro del web. Sono stati molti gli utenti che hanno puntato il dito contro il duo comico. "Senza insultare e deridere le persone non sarebbero nessuno", "Pessimo tempismo. Si sentono protetti, ma la sensazione è che la loro parabola discendente sia iniziata da un po'", si legge in rete.

"Quando abbiamo visto Barbara d’Urso pensavamo di non meritarcelo. Tanto con lei ci vediamo a set… ah no“, hanno continuato Pio e Amedeo, alludendo proprio al fatto che da settembre non sarà più lei a capitanare il pomeriggio di Canale 5. La sfacciataggine dei due non è piaciuta agli utenti che, su Twitter, hanno iniziato a commentare negativamente questo intervento: "Stessa comicità di un bulletto di terza media" o "Non vogliono il trash e lasciano Pio e Amedeo, follia".