Cesara Buonamici: "Il Grande Fratello? Me lo ha chiesto Pier SIlvio Berlusconi"

Non lascio il Tg5. Cesara Buonamici, volto storico del telegiornale dell’ammiraglia Mediaset, non lascia il Palatino. Da settembre sarà al Gf Vip come unica opinionista. Una vera svolta. E stamattina sul Corriere della sera, la conduttrice dice: “Ma l’ha chiesto Piersilvio. Arricchisco le mie competenze e non lascio il telegiornale”.

Lunga vita al Grande Fratello, ma scatta la rivoluzione di Pier Silvio

Cesara raddoppia. Lo fa sempre sull’ammiraglia Mediaset, lei è un volto storico che ha fondato l’informazione di Canale 5 dai tempi di Enrico Mentana. Ed arriva una nuova, vera, svolta professionale. “Sarò io stessa spettatrice”, aggiunge. “Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma non certo di essere altro. Non avrebbe senso”, dice ancora. Da una parte c’è qualche preoccupazione per un impegno nuovo, dall’altra c’è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi”.