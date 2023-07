Grande Fratello, fino a quando sarà in tv. E scatta la rivoluzione di Pier Silvio

Francesco Fredella 27 luglio 2023 a

a

a

Nessuno tocchi il Grande Fratello, che cambia pelle. Ma non muore. TvBlog fa sapere che Pier Silvio Berlusconi ha trovato un accordo con Endemol e Banijay rinnovando il contratto con il reality-show. Che andrà in onda per altre quattro edizioni, fino al 2026. I cambiamenti, però, non mancheranno: Berlusconi jr, infatti, ha epurato il format togliendo ogni scrostatura. Basta trash. Solo personaggi veri della tv mixandoli a perfetti sconosciuti.

Barbara d'Urso al veleno: così incenerisce Merlino

Rebus sul cast. Chi ci sarà? Per adesso c’è una sicurezza: Cesara Buonamici, opinionista unica del reality. Tanti nomi papabili. Nessun annuncio ufficiale. Si parte l’11 settembre e a dicembre lo stop. Una versione nuova, che torna per certi versi al Gf vip di un tempo senza parolacce, eccessi. Vedremo veri vip: personaggi famosi. Riconoscibili.