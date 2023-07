Barbara d'Urso, foto con giallo di Myrta Merlino. Il gesto sospetto

27 luglio 2023 a

Barbara d'Urso era finita al centro delle polemiche per aver risposto in maniera piccata alle accuse che le erano state mosse su una foto circolata in rete. La conduttrice aveva promesso querele a chiunque associasse lo scatto che la ritrae a mani giunte, realizzato durante una festa privata, alla "volontà" di Mediaset di farla fuori dai palinsesti della prossima stagione televisiva. Quella posa, infatti, è la stessa con cui la presentatrice era stata ripresa durante la diretta dei funerali di Silvio Berlusconi. Ora, quello stesso gesto, accende una tensione già forte tra d'Urso e Myrta Merlino che, in vacanza, è stata pizzicata mentre avvicina le mani a mo' di preghiera. Che sia un piccolo dispetto tra conduttrici?

A rendere visibile sul web questa foto è stato Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino, Attraverso un flash, è stata diffuso uno scatto di Myrta Merlino, che presto sarà al timone del nuovo programma pomeridiano di Canale 5, mentre unisce le mani e imita la posa che tanto ha fatto discutere. Lo scatto, pubblicato dal settimanale Gente, viene commentato così: "Sembra che la conduttrice, che prenderà il posto di Barbara d'Urso al timone di Pomeriggio 5, stia studiando le movenze della 'rivale'". Possibile che sia una catena di gesti fraintesi? Sicuramente. Se vorranno, saranno le dirette interessate a dirci di più.