Belve, Barbara d'Urso ospite di Fagnani? La foto che alimenta i sospetti

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare con insistenza sui social una fotografia che ritrae Barbara d'Urso e Francesca Fagnani insieme. Entrambe ospiti di Marateale 2023, il festival del cinema che si tiene a Maratea, si sono fatte immortalare distese sullo stesso lettino, sorridenti e complici. Possibile che sia un indizio per la prossima stagione di Belve, il programma di interviste dal carattere irriverente targato Rai?

Uno scatto sta facendo il giro del web e alimentando non pochi sospetti sulla stagione ventura di Belve. Arrivate a Maratea per prendere parte al festival del cinema, Barbara d'Urso e Francesca Fagnani sono state pizzicate insieme e visibilmente in sintonia. Ben vestite, sorridenti e adagiate su un lettino, le due conduttrici sono i soggetti principali di una foto che lascia poco spazio all'immaginazione. Una delle ipotesi più credibili, infatti, è quella secondo cui l'ex conduttrice di Pomeriggio 5, dopo il dolore e l'amarezza per essere stata estromessa da Mediaset, starebbe pensando di vuotare il sacco e di raccontare tutta la sua verità a Belve, la seguita trasmissione capitanata proprio da Francesca Fagnani.

Già qualche tempo fa su Twitter era apparso un indizio. "Quindi Barbara d'Urso alla prima puntata Belve?", aveva domandato un utente interpellando proprio la giornalista. Subito è arrivata la risposta di Fagnani che, con poche parole, ha acceso l'entusiasmo di quanti sperano in questo dialogo tra le due: "È la benvenuta da sempre, non da ieri". Ora la foto non fa che dare corpo alle supposizioni avanzate in passato. "Già immagino l'apertura della nuova puntata di Belve: 'Barbara d'Urso buonasera e benvenuta. Lei che belva si sente?", "L'incontro tra queste due regine della televisione", "Qui si fa il70% di share": questi alcuni dei commenti apparsi in rete.