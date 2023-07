Barbara d'Urso, stoccata a Myrta Merlino: la frase che l'ha fatta infuriare

27 luglio 2023 a

a

a

Barbara d'Urso, dopo essere stata buttata fuori dai palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, sembra non aver spento i rancori. Come riporta Leggo, l'ex conduttrice di Pomeriggio 5, durante il Festival Marateale, ha parlato con una sua fan e le ha rivelato che presto tornerà in tv per il suo pubblico, sebbene il suo posto a Canale 5 sia stato preso da Myrta Merlino. "Torno, torno presto non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate", ha detto.

Barbara D'Urso lancia la bomba sulla tv: "Torno presto, ma..."

In un colloquio confidenziale, poi, Barbara d'Urso ha sentito anche il bisogno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Myrta Merlino, che presto sarà al timone del contenitore di informazione e di attualità di Canale 5, in un'intervista aveva affermato di sposare in pieno le nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi per il nuovo corso di Mediaset. L'ex conduttrice di L'aria che tira aveva infatti assicurato che avrebbe scelto per il nuovo programma un "giornalismo popolare", ma sul tema del gossip aveva anche affermato: "Credo che la casalinga di Voghera non esista più".

La Rai oscura i profili di Che Tempo che fa e Fazio rosica: "Un po' tardivamente"

Questa parole non sono state ben digerite da Barbara d'Urso che, ora, ha replicato duramente: "Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara. Torno, ma non dico dove", ha detto in diretta al Tgr Basilicata. Sulla rivoluzione che censura il trash messa in atto dall'amministratore delegato Mediaset, ha dichiarato: "Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia".