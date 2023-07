"Torno presto". Barbara D'Urso pronta a ripartire dopo l'addio a Mediaset

26 luglio 2023 a

Da quando Barbara D'Urso è fuori da Mediaset si sussegono le voci sulla sua nuova collocazione, televisiva oppure no. Così oggi, intervistata dalla Tgr Basilicata, è stata la conduttrice a fare una promessa ai telespettatori. "Le casalinghe esistono eccome e a quelle lucane prometto che tornerò presto, ma non dico dove".

Tanti i progetti in ballo per Barbara D'Urso, 66 anni, a partire dal teatro. Per il momento, però, la ex conduttrice di Pomeriggio Cinque (rimpiazzata da Myrta Merlino) preferisce mantenere il riserbo sul proprio futuro lavorativo. Brucia ancora l'addio a Mediaset: "Ciò che mi dispiace di più - aveva commentato D'Urso - è non aver potuto salutare il mio pubblico". Ora però sembra pronta ad approdare a nuovi lidi professionali.