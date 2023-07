Fabio Fazio replica alla mossa della Rai: "Profili social oscurati impropriamente"

27 luglio 2023 a

Fabio Fazio è passato a Discovery, ma gli account social di Che tempo che fa sono rimasti nelle mani della Rai, Pochi giorni fa, infatti, i profili del celebre talk-show sono stati progressivamente trasformati in pagine di archivio e poi spenti. Questo perché, come ha comunicato il servizio televisivo pubblico, "l'azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua proprietà". La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica ed è stata dibattuta ripetutamente in rete. Ora arriva la risposta piccata di Fabio Fazio. Il conduttore del seguito format di approfondimento e di spettacolo ha pubblicato un video in cui, risentito, ha comunicato che stanno provvedendo al recupero degli account.

Sebbene Fazio avesse assicurato che non avrebbe mai parlato male della Rai, oggi tutto sembra dimostrare il contrario. Il conduttore di Che tempo che fa, infatti, ha lanciato sui social un video in cui risponde all'operazione della Rai, che ha oscurato e poi si è impossessata degli account di Che tempo che fa, e lascia intuire un profondo sentimento di rancore nei confronti dell''azienda che l'ha fatto crescere come professionista. "Come avete visto, i profili social di Che tempo che fa non sono attivi. Anzi, alcuni sono stati impropriamente oscurati e addirittura siamo in attesa che ci vengano restituiti", così ha esordito Fazio.

Poi è arrivata la frecciata alla Rai: "Quello che è accaduto non ha alcuna ragione, non dà alcun vantaggio per altro a chi lo ha fatto". Quindi il conduttore ha assicurato che, nel caso in cui i profili di Che tempo che fa non venissero restituiti, chi di dovere provvederà a crearne dei nuovi: "Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso, ne apriremo naturalmente dei nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima". Ma il conduttore non ha potuto resistere ed è stato autore dell'ultimo affondo: "Fa piacere, tra l'altro, quanto tengano a Che tempo che fa, insomma, un po' tardivamente, ma, per certi versi, ha un che di positivo".