GfVip, Guendalina Tavassi tuona contro Mediaset: "Ha fatto fuori tutte"

Francesco Fredella 25 luglio 2023 a

a

a

Il nuovo Grande Fratello vip, che tra un mese e mezzo torna in tv, lascia a casa molti personaggi dei social. Influencer, amanti della spunta blu - chi più ne ha più ne metta - sembra che siano stati fatti fuori. Definitivamente. Sarebbe dovuta entrare nella casa più spiata d'Italia anche Guendalina Tavassi, ma il diktat di Pier Silvio Berlusconi ha cambiato le carte in tavola. E il Gf vip - che sarebbe stato un clamoroso ritorno - potrebbe essere sempre più lontano per lei. Questa, almeno per adesso, è solo un'indiscrezione. La Tavassi si aggiungerebbe al nome dei "bocciati" illustri dai piani alti di Cologno Monzese, sarebbero saltati anche Antonio Razzi, Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni e Justine Mattera.

"La rivalità con d'Urso..." Merlino vuota il sacco sulla nuova Mediaset

Intanto lei, sempre più forte su Instagram, risponde ai fan e dice: “No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF”. Poi ancora sottolinea: "Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso. Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro. La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF si. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”.

Video su questo argomento Altra bomba Mediaset: ecco chi non vedremo più

Ma il nuovo corso del Gf vip non è l'unico programma ad aver cambiato i piani di molti influencer: non dimentichiamo la chiusura di Pomeriggio5, che cambia pelle con l'arrivo di Myrta Merlino. Ora senza Barbara d'Urso che fine faranno tanti personaggi del jet set televisivo?