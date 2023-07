Belen Rodriguez, dove sbarca dopo l'addio a Mediaset: "Progetto cucito per lei"

24 luglio 2023 a

Belen Rodriguez, contro ogni aspettativa, è fuori dai palinsesti Mediaset. Com’è noto ormai da settimane, la showgirl argentina con la scorsa stagione ha concluso la sua esperienza di conduzione a Le Iene, realizzando un vero e proprio sogno nel cassetto. Inoltre, per la prima volta dopo diversi anni, a settembre non sarà più nemmeno al timone di Tu Sì Que Vales. Nessun progetto in programma per lei? Impossibile crederlo. Spunta infatti un'indiscrezione interessante: stando alle ultime notizie, la conduttrice potrebbe diventare uno dei volti di punta di Discovery.

Come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, anche Belen Rodriguez potrebbe aver salutato i programmi tv che le hanno permesso di ricevere l'ammirazione del pubblico per impegnarsi in un nuovo progetto e passare al gruppo Discovery. Questo è quanto è stato fatto circolare sul futuro dell'argentina. L'ultima indiscrezione dopo il terremoto avviato da Piersilvio Berlusconi a Cologno Monzese arriva da Dagospia.

"È una showgirl notissima. Ha lasciato ben due programmi di successo a Mediaset e di parla di un progetto cucito su misura per lei dal gruppo Discovery", si legge sul sito curato da Roberto D'Agostino. Per ora nessuna conferma è arrivata dalla diretta interessata che, tra l'altro, proprio in questi giorni è al centro del gossip per la presunta rottura con il marito Stefano De Martino e l'avvicinamento all'imprenditore Elio Lorenzoni. Bisognerà aspettare l'inizio della prossima stagione televisiva per scoprire se e dove potremo seguirla.