Viva Rai2, “addio a via Asiago”. Fiorello spegne tutte le polemiche

Stop polemiche. “Viva Rai2”, il programma del mattino di Fiorello, si farà. Ma non in via Asiago, a Roma, teatro di uno show pazzesco dove si sono riversati migliaia di fan per assistere a balletti e musica live. Stavolta, ci pensa Fiorello con un video sui social a dire le cose come stanno: «Se si dovesse fare il programma, sicuramente, non si farà a Via Asiago!». Queste sono le rassicurazioni che arrivano dal conduttore, che risponde al gruppo "Liberiamo via Asiago" (che aveva chiesto che per la prossima stagione televisiva una location diversa). «Sono io che devo fare il programma quindi chi meglio di me può dirmi come stanno le cose? Punto primo, rinnovo le mie scuse agli abitanti di via Asiago per il danno e il fastidio, veramente non pensavamo che il programma prendesse quella piega, noi pensavamo di fare una cosa dentro il glass poi si è sviluppata fuori, col pubblico arrivato, insomma ci è scappata un po’ di mano e di questo vi chiediamo ancora scusa. Punto numero due è che Viva Rai2, se si dovesse fare, non si rifarà in via Asiago, questo ve lo dico io, quindi finiamola di dire pagheremo o altro. Siamo alla ricerca di una nuova location, entro novembre contiamo di trovarla», conclude Fiorello.