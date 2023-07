Alessandro Gassmann, "propaganda climatica": perché i social lo infilzano

21 luglio 2023 a

Alessandro Gassmann è finito tra i trending topic per un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale. Il messaggio lanciato dall'attore è un appello ai giovani e un invito a rispettare il Pianeta e a prendere parte ai movimenti che si battono per ostacolare l'inquinamento che danneggia il clima. "Andiamo verso temperature mai raggiunte da 100.000 anni a questa parte. Ragazzi! Come potete rimanere indifferenti e non partecipare ai movimenti che gridano per un cambiamento?", ha scritto. Quanto pubblicato da Gassmann, però, è finito nel mirino degli utenti che, sui social, hanno iniziato a puntargli il dito contro.

Con poche frasi Gassmann è tornato a far parlare di sè. Per convincere le nuove generazioni a non voltare le spalle a chi combatte per un futuro migliore, l'attore ha pubblicato un tweet di incoraggiamento che però molti utenti hanno interpretato come un parere non richiesto. "Andiamo verso temperature mai raggiunte. Come potete rimanere indifferenti? È il vostro futuro a essere compromesso, non quello delle generazioni che hanno creato questo disastro": questo il cinguettio che ha scatenato un vero e proprio putiferio.

I commenti dei frequentatori del web non si sono fatti attendere. "Solito ignorante che prima di parlare non si informa. Negli anni prima le temperature erano anche più alte", "Un'emergenza la trova sempre", "Siamo passati alla propaganda climatica?", "Apre la bocca senza un minimo di informazione", "qualunquismo da osteria", questi alcuni degli interventi apparsi in rete.