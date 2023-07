Rai, dopo la cacciata di Facci è in arrivo un clamoroso ritorno

18 luglio 2023 a

Proprio quando i palinsesti sembravano completi, è arrivato il colpo di scena. Filippo Facci, da giorni al centro delle polemiche per le frasi rivolte all’indirizzo della ragazza che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo La Russa, non avrà uno spazio in Rai. Il suo programma, una striscia quotidiana di cinque minuti in diretta prima del Tg2 dal titolo “I Facci vostri”, è stato cancellato dai palinsesti autunnali ancora prima di iniziare, come anticipato in una nota di Viale Mazzini. La novità però, secondo l’indiscrezione di “Repubblica”, è che la presenza in Rai di Facci non sarà più recuperata, neppure con un programma minore, registrato. Uno dei possibili volti nuovi della Rai sovranista quindi, si ferma ancora prima di partire. La decisione finale? Leggendo la ricostruzione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, sarebbe arrivata dall’ad Roberto Sergio, dopo un tira e molla con il dg Giampaolo Rossi, che invece avrebbe tenuto il giornalista. Inoltre, la scelta di Giorgia Meloni, che ha solidarizzato con la ragazza che ha denunciato il figlio di La Russa, potrebbe aver agevolato la decisione dei vertici.

Per un Facci che esce, potrebbe esserci un Giletti che (ri)entra. Infatti, sempre per “Repubblica”, sarebbe previsto un inatteso ritorno. Quello di Massimo Giletti. Il conduttore televisivo torinese, infatti, manca in Rai dal 2017. Dopo la chiusura del suo programma, “L’Arena” era traslocato a La7. Sul canale di proprietà di Urbano Cairo aveva ripreso il format de “L’Arena” ideando “Non è l’Arena”, che ha occupato per sei stagioni la prima serata della domenica. Tutto ciò fino allo scorso 13 aprile, quando il programma è stato sospeso e poi successivamente chiuso, non senza polemiche. L’ipotesi del ritorno di Giletti in Rai era stata respinta dall’ad Roberto Sergio lo scorso 7 luglio, il quale aveva però affermato che non si poteva escludere una successiva collaborazione in futuro.

Ci sarebbe addirittura già una data di partenza di un futuro programma: una prima serata a partire da gennaio 2024. La possibile scelta di Giletti, sponsorizzata dalla maggioranza, orfana a questo punto di Facci, suona anche come una risposta ai recenti ingressi che l’emittente concorrente della Rai, Mediaset, in ricerca di un maggiore pluralismo, ha inserito nel proprio organico: Myrta Merlino e Bianca Berlinguer.