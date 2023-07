Wanda Nara vuota il sacco sulla malattia: cosa volevo dire ai miei figli

17 luglio 2023 a

Wanda Nara ha rotto il silenzio. Pochi giorni fa i media argentini avevano fatto circolare la notizia che collegava l'assenza della showgirl a seri problemi di salute. Stando alle indiscrezioni, sembrava che l'argentina fosse stata ricoverata d'urgenza a causa della leucemia. Questa mattina il marito Mauro Icardi ha poi pubblicato una foto che li ritrae affiatati più che mai, commentando lo scatto con l'emoticon del leone. Gli utenti hanno pensato a un messaggio d'amore per la moglie in difficoltà. Stasera, a chiarire quanto circolato sul web è stata la diretta interessata.

"Buongiorno a tutti, eccomi, dopo alcuni giorni in cui ho avuto bisogno di tempo per me, e voglio raccontarvi un po' quello che è successo. Mercoledì ho deciso da sola di fare analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o almeno una volta all'anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di farmi ricoverare per effettuare altri controlli che sono andati bene", così Wanda Nara ha esordito sui suoi profili social ufficiali.

"Giovedì, sempre da sola, sono uscita da quella clinica per fare ulteriori studi in un luogo specializzato. L'ho fatto cercando di contribuire con maggiori informazioni, con i risultati dei miei primi studi. Come tutte le mamme, ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figli. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata", ha continuato l'argentina. Quindi lo sfogo contro chi ha diffuso la notizia senza il suo consenso: "Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa non sapevo di avere. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo controllo", "I miei figli hanno sempre saputo tutto di me, gli ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l'eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi alla mano; e soprattutto con i miei tempi. Ringrazio la mia famiglia, ogni amico e ognuno di voi per avermi mostrato l'amore che avete per me. Sono già a casa, in attesa di ulteriori esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Lo terrò privato, soprattutto per proteggere i miei figli", ha concluso la showgirl.