Barbara d'Urso trova subito una nuova casa? Trattativa con Cairo per La7

Barbara d’Urso, sicuramente, non rimarrà senza tv. Fa parte della sua vita da sempre. Secondo Il Giornale ci sarebbe una trattativa con La7 di Urbano Cairo, che potrebbe arruolarla con un ritorno a Roma. Ma da quando? Se tutto questo dovesse accadere se ne parla a partire da gennaio, visto che la conduttrice è legata fino al 31 dicembre a Mediaset. Ma c’è un’altra indiscrezione giunta alle nostre orecchie: la d’Urso sarebbe corteggiata da Rai1 come ospite della prima puntata di Domenica in. Tuttavia, resta il nodo Canale5: riceverà il via libera se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in notizia? Sarebbe un colpo al cuore per Canale5 vederla ospite di Mara Venier, solo qualche anno fa la d’Urso era sua competitor ogni domenica. Tra le due signore della tv c’è un grande rapporto di stima e amicizia.

Intanto, la rottura con Mediaset ha sicuramente fatto cambiare tutti i piano a Barbara d’Urso, che aveva già registrato il promo per la nuova stagione di Pomeriggio5. Tutto, però, è precipitato: Pier Silvio Berlusconi, come ha raccontato alla presentazione dei palinsesti, ha cambiato il format ringraziando Barbara d’Urso, che avrebbe chiesto un rinnovo biennale e la garanzia di un prime-time. Ipotesi impossibile al momento per Canale5. Al posto di Barbara d’Urso ci sarà Myrta Merlino con un nuovo programma, che nascerà dalle ceneri di Pomeriggio 5.