Pier Silvio Berlusconi "pulisce" il GfVip: saltano i primi nomi, basta trash

Niente influencer. Nessun personaggio che venga da Only Fans. Il reality, soprattutto il Gf Vip, “s’ha da fare”, ma Pier Silvio Berlusconi lo ripulisce. Portandolo sicuramente allo splendore di un tempo. Arriva l’indiscrezione secondo cui il numero uno di Mediaset non vuole affatto rinunciare agli ascolti (spesso alti) dei reality show a patto che questi non cadano nella volgarità e nel trash. Niente parolacce, nessun personaggio sconosciuto alla tv e quindi al grande pubblico, niente tele-risse: la legge dei numeri social non funziona sempre in televisione. Anzi, quasi mai. Così, dalle ultime indiscrezioni, si viene a sapere che gli autori del Gf vip sarebbe al lavoro per una forte scrematura dei papabili concorrenti.

Bocciati, dai rumors, Antonio Razzi (ex senatore) e Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro (che ha già partecipato al Gf vip e all’Isola dei famosi). Insomma, Pier Silvio non gradirebbe più gli eccessi in tv, protagonisti di questi ultimi mesi nei reality. “Si deve tornare al format di un tempo”, sussurra una gola profonda a Cologno Monzese. Inizia una nuova fase, molti “vipponi” - o pseudo tali- sono rimasti fuori.