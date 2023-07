Sondaggio Swg-La7, doppia mazzata per la sinistra: dove arrivano FdI e Lega

11 luglio 2023 a

Una doppia brutta notizia per la sinistra nel sondaggio di Swg, realizzato per il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Nella rilevazione a spiccare sono i dati di Lega e Fratelli d'Italia in particolare, che hanno messo il turbo. Il partito di Giorgia Meloni, rispetto ai risultati del 3 luglio, al 10 luglio cresce dello 0,5%, portandosi al 28,8%, in una settimana in cui le polemiche sulla giustizia hanno dominato il dibattito pubblico. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini cresce invece dello 0,4%, ritornando in doppia cifra, con un 10% tondo. Restando alle forze di maggioranza c'è un segno meno (-0,3%) per Forza Italia, che scende al 7,2%. In generale il centrodestra al governo è in crescita e stacca sempre di più l’opposizione.

Guardando a sinistra buon risultato anche per il Partito Democratico di Elly Schlein, che dal 20,1% passa al 20,4%, restando sopra alla soglia del 20%. Male il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde uno 0,4% fino al 15,9%. Giù Azione (3,6%), Verdi e Sinistra (3,2%), Italia Viva (2,8%) e +Europa (2,4%). Restando ai partiti minori sale di uno 0,2 Per l'Italia con Paragone (ora al 2,1%), mentre Unione Popolare di Luigi De Magistris ha un leggero balzo all'1,8% (+0,1%). Sale anche di un punto percentuale la quota di chi non si esprime: gli astenuti passano dal 37% al 38% nel sondaggio snocciolato da Mentana.