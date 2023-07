Viva Rai2, due location al ballottaggio: dove si trasferisce lo show di Fiorello?

Luca De Lellis 10 luglio 2023 a

Archiviato l’abbandono del Via Asiago, con annesse le scuse di Fiorello ai residenti “per il danno e il fastidio arrecato” in questa stagione di produzione del programma Viva Rai2, ora si pensa al futuro. E il futuro, ammette il conduttore del programma in onda dalle 7 del mattino dal lunedì al venerdì, sarà lontano dal palazzone di Radio Rai che sorge nel quartiere Vittoria di Roma. Quindi Viva Rai2 si farà, va capito dove. Questa è la risposta al presunto caso scoppiato nei giorni scorsi, per il quale esponenti Rai sarebbero passati dagli inquilini a offrire soldi per mantenere in quella sede la produzione e spegnere le loro lamentele per sporcizia e schiamazzi. Ma insieme alla smentita dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio riguardo queste indiscrezioni, ci ha pensato direttamente Fiorello a porre fine alla questione.

In un videomessaggio diffuso sui social, l’ex co-conduttore di Sanremo ha confermato che il programma si svolgerà in una location differente da quella contestata di Via Asiago. “Non pensavamo che il programma prendesse quella piega lì. Si sarebbe dovuto svolgere all’interno, ma poi sono arrivati ospiti e pubblico all’esterno”, ha aggiunto Fiorello. Che poi si è impegnato a negare le voci di un possibile indennizzo ai residenti da parte della Rai. “Finitela, non ci saranno riunioni condominiali della Rai”. Per passare poi all’annuncio: “Siamo alla ricerca di una nuova location. Se riusciremo a trovarla entro novembre, si farà il programma; se non ci riusciremo, Viva Rai2 sarà solo un bel ricordo. Ma noi contiamo di trovarla”.

E, in effetti, secondo quanto riportato da TvBlog il programma si farà anche nella prossima stagione. Ci sarebbero due location che la Rai starebbe valutando per spostare la produzione della trasmissione, un dubbio da sciogliere al più presto. Perché da novembre la macchina riparte, e accompagnerà Fiorello fino a maggio 2024.