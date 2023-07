Rai, l'idea per salvare Viva Rai2 e Fiorello: mossa con i condomini in rivolta

09 luglio 2023 a

C’è chi, in via Asiago a Roma, ha protestato per la presenza del programma mattutino di Fiorello: un vero e proprio show per strada tra la gente. Ora la Rai, secondo La Repubblica, sta contattando i residenti: quelli contrari al programma Viva Rai2. «Stanno contattando tutti i condomini. Pur di salvare Viva Rai 2, che non ci fa chiudere occhio, in viale Mazzini sono pronti a pagarci», scrive Repubblica che pubblica un’indiscrezione che corre in queste ore.

Musica a tutto volume sin dalle prime ore dell’alba, cantanti e balletti: via Asiago è diventato il teatro a cielo aperto ormai da mesi. E sul Corriere della sera, Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio di Roma, dice: «Ritengo che vada assicurata a Fiorello la possibilità di proseguire con il suo show, trovando, però, una modalità che tenga conto dell'impatto della trasmissione sui residenti delle vicine strade, a partire da via Asiago». Intanto, L'ad Rai aggiunge: “Io e il mio staff stiamo cercando una soluzione. L’azienda lo vuole fortemente ma non sono in grado di dire se accadrà”. Fiorello tornerà in diretta dal Glass di via Asiago a partire da novembre?