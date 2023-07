Pier Silvio Berlusconi, la replica su Barbara d'Urso: "Cosa mi ha chiesto"

Alice Antico 05 luglio 2023 a

Tra i cambi di rotta più notevoli nei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva spicca quello che riguarda Barbara D’Urso. . Pier Silvio Berlusconi, dalla morte del padre, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione della Rete, per dirigersi verso nuovi lidi “meno trash rispetto al passato”, stando ad alcune indiscrezioni. Una delle persone scelte per portare a termine questo restyling, nel caso specifico del pomeriggio di Canale 5 sarà la celebre giornalista Myrta Merlino che, dal canto suo, lascerà la conduzione de “L’aria che Tira” su La7, per sbarcare definitivamente a Mediaset. Nelle scorse ore Barbara D’Urso ha rotto il silenzio in una lunga intervista a Repubblica su quanto sia addolorata dalla decisione dell'ad e dalle modalità con le quali Mediaset le ha comunicato tale scelta.

Pier Silvio Berlusconi nella presentazione dei palinsesti Mediaset ha spiegato: "Passare da Barbara D’Urso a Myrta Merlino va nel senso del prodotto più giornalistico; semplicemente un guardare avanti. Una evoluzione che mano a mano stiamo portando avanti verso contenuti più informativi. Myrta Merlino -ha concluso- farà giornalismo popolare di qualità". La richiesta della conduttrice di avere un programma di prima serata è stata negata da Berlusconi che ha così motivato la sua scelta: “Non possiamo promettere prime serate di cui non abbiamo un format”. Merlino arriverà al timone di “Pomeriggio 5”. Ma la sua conduzione non sarà l’unica novità per il programma: il nuovo set si trasferirà a Roma e assumerà una veste più giornalistica.