Barbara d'Urso, sfogo choc contro Mediaset: "Ora basta", la sua verità

«Mi hanno lasciata a casa senza preavviso. Fino a dicembre resto a Mediaset, poi si vedrà». Adesso parla lei. Barbara d’Urso dopo la cacciata da parte di Mediaset (perché dalle sue parole emerge proprio questo) rompe il silenzio. Arrabbiata, amareggiata, delusa: ora racconta a Repubblica la sua verità dopo il comunicato stampa del Biscione, che ha annunciato la fine di Pomeriggio5 (da settembre nelle mani di Myrta Merlino, che lascia La7 per approdare a Mediaset).

“Io non ho concordato niente. Continuano a dirmi trash: se fossi trash, col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal cdr, mai successo”, spiega la d’Urso, che fino a pochi anni fa conduceva - in una sola stagione - Pomeriggio5, Domenica Live, Live non è la d’Urso e Grande Fratello. Sempre con ascolti alti. Poi il ridimensionamento e un paio di anni con solo Pomeriggio5. Questo programma, come lei stessa spiega, è sotto testata giornalistica.

D’Urso poi dice di essere amareggiata per non aver salutato il suo pubblico. Dopo l’ultima puntata di Pomeriggio5 aveva dato appuntamento a settembre. Poi, improvvisamente, l’addio con la nota stampa di Mediaset. Ma sempre su Repubblica, Barbara dice che non ci sarebbero progetti all’orizzonte per lei. Riavvolge il nastro e ricorda l’inizio dell’avventura. “Mi sono trasferita a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, tutti i giorni, Mattino Cinque. 24 ore di tempo per decidere. Inizio questa avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi Domenica live, firmati da me come Live – Non è la d’Urso che dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo”. E alla fine affonda il colpo: “Ne ho sopportate tante. Ho messo la testa sott’acqua perché lavoravo con passione. Ma adesso basta”. Il resto è storia di questi giorni.