Rai1, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini protagonisti de L'Estate in diretta

Lunedì 3 luglio, è andata in onda su Rai 1 nel day time pomeridiano, la prima puntata di Estate in diretta. Si tratta della versione estiva de La vita in diretta condotta da Alberto Matano che ha lasciato il testimone, per i mesi caldi, a Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Quest’ultimo confermato dallo scorso anno. Mentre la De Girolamo è la new entry del programma che si occupa di raccontare storie italiane di qualsiasi genere, passando dalla cronaca nera alla cronaca rosa con un occhio attento anche alle vicende delle vacanze estive. Intanto Nunzia De Girolamo è alla sua grande occasione pomeridiana in una trasmissione di gradimento pubblico riproposta ogni anno.

E lei viene già da un programma di notevolissimo successo: si tratta di Ciao maschio che è andato in onda sempre su Rai 1 in seconda tarda serata, il sabato sera. In breve Ciao maschio è divenuto una sorta di cult per un pubblico trasversale che non ha abbandonato la De Girolamo neppure nelle tarde ore notturne, dopo la altrettanto tarda conclusione di programmi del sabato sera come Ballando con le stelle. Adesso la conduttrice porta la sua esperienza a Estate in diretta, in una fascia oraria completamente diversa nella quale sembra entrata in punta di piedi, almeno nella prima puntata, con sobrietà ed eleganza. L’abbiamo vista, infatti, vestita con un completo pantaloni bianco e ci ha ricordato Raffaella Carrà che nella prima puntata di ogni suo programma, usava un abbigliamento tutto bianco.

La De Girolamo ci è apparsa sicura e, nello stesso tempo, rispettosa del pubblico. Non ha cercato di imporre la sua presenza rispetto al partner Gianluca Semprini. Ed è intervenuta poco nelle immancabili storie di cronaca nera che sono state raccontate nella prima puntata fin dall’inizio. L’esordio, infatti, di Estate in diretta, ha proposto le ultime due storie sotto i riflettori: il delitto di Primavalle e la scomparsa della piccola Kata. E poi Gisella ele presunte apparizioni della Madonna. Insomma, per i due conduttori, buona la prima.