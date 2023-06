Palinsesti estivi Rai: De Girolamo regina del pomeriggio, Autieri e Timperi a Unomattina

Marida Caterini 10 giugno 2023 a

Finita la stagione autunnale, arrivano i palinsesti estivi della direzione intrattenimento day time il cui nuovo responsabile è Angelo Mellone. Si parte dai classici UnoMattina estate e Estate in diretta, per arrivare ad alcune novità. Dal prossimo 19 giugno alle ore 9.00 del mattino, dal lunedì al venerdì su Rai 1, va in onda la versione estiva di UnoMattina estate con Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo che passa dalla tarda notte alla mattina. Tre ore di trasmissione per tre conduttori che si occupano, con leggerezza, ma anche facendo riflettere di temi di varia attualità, molti dei quali dedicati proprio alla stagione calda. Non è la prima volta che la Autieri e Marzullo sono insieme in un programma: era accaduto gli scorsi anni in un altro programma dal titolo Dedicato su Rai1.

«Abbiamo ampliato l’offerta che vuole raggiungere soprattutto le persone sole in estate, con appuntamenti finalizzati a intrattenere, informare e nello stesso tempo educare» sottolinea Angela Mellone alla sua prima conferenza stampa nel ruolo di responsabile della direzione intrattenimento day time. «Insomma», continua, «vogliamo raccontare l’Italia con un sorriso, facendone conoscere le bellezze lontane dai grandi circuiti turistici». Ed è in quest’ottica che si pongono anche i due successivi programmi feriali della rete leader di viale Mazzini.

Stiamo parlando di Camper in viaggio in onda dal 19 giugno, dal lunedì al venerdì alle 12.00 fino all’8 settembre. Il programma si avvale della consulenza del professor Umberto Broccoli, nasce da un’idea dello stesso Mellone ed è condotto da Tinto e Roberta Morise. Nella prima puntata Camper in viaggio, programma totalmente nuovo per Rai 1, sarà nei dintorni di Assisi. A seguire, alle 12.25, il programma madre Camper che va in onda fino alle 13.30 ed è condotto da Marcello Masi. Data di partenza il 12 giugno.

Ci saranno collegamenti e reportage dalle località vacanziere grazie agli inviati che andranno in giro raccontando l’estate degli italiani. In studio, accanto a Marcello Masi ci saranno ospiti che forniranno i loro personali consigli per godersi al meglio le giornate e le serate estive. Grande novità per un altro classico dell’intrattenimento estivo di Rai , ovvero Estate in diretta che in questa nuova edizione, sarà condotto dalla new entry Nunzia De Girolamo e dal confermato Gianluca Semprini. Si parte il 3 luglio, dal lunedì al venerdì, fino all’8 settembre, nel pomeriggio della rete. Principali temi da affrontare, intrattenimento, spettacolo, ma anche casi di cronaca (meno cronaca nera, raccomanda finalmente Melloni). Una squadra di inviati si occupa del racconto sul territorio con collegamenti in diretta e filmati con i protagonisti. Altra grande novità riguarda Reazione a catena che torna nella fascia preserale di Rai 1 dal 19 giugno con la conduzione confermata di Marco Liorni. Per la prima volta il gioco sarà in onda fino al 31 dicembre, per poi cedere il posto a L’Eredità. Melloni ha grande fiducia nel game che si basa sul gioco di squadra e sulla conoscenza della lingua italiana.

Quest’anno viene introdotto un altro gioco il «Quattro per una» in cui si deve indovinare una parola sulla base di quattro indovinelli. Oltre alla pubblicazione di una rivista bisettimanale, si sta studiando come far vivere Reazione a catena anche quando non è in onda. Per il fine settimana, al posto di UnoMattina in famiglia, torna Weekly dal 24 giugno: il sabato alle 8.30 e la domenica alle 8.20. Al timone Carolina Rei e Fabio Gallo: quest’ultimo affianca anche Donatella Bianchi, il sabato pomeriggio a Lineablu che sta andando in onda dal 27 maggio e festeggia la trentesima edizione. Oltre a informazioni e curiosità, a Weelky ci sarà anche tanta musica live grazie alla Morning band. Torna per la seconda edizione Linea verde sentieri, spin off di successo di Linea verde in onda il sabato dalle 12.30 alle 13.30. Con l’alpinista Lino Zani e la campionessa fiorettista Margherita Granbassi si va alla ricerca dei sentieri più belli di tutt’Italia per raccontare e descrivere un’Italia diversa dalla montagna e dall’alta quota, in collaborazione con il Club Alpino Italiano. Ed eccoci a Linea verde estate con la conduzione di Peppone ed Angela Rafanelli. Si inizia il 25 giugno fino al 10 settembre, la domenica alle 12.30, con tradizioni, storie, buon cibo, cultura e arte. Infine, la nuova edizione di Linea verde explora, parte oggi alle 12, sempre su Rai 1.