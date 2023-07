Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, video dopo "Ciao Darwin”: messaggio ai fan

Francesco Fredella 02 luglio 2023 a

a

a

Dopo le registrazioni di Ciao Darwin 9, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli festeggiano. E il video diventa subito virale sui social soprattutto dopo l’addio, che sa molto di un arrivederci, che i due si sono dati. Qualche settimana fa, infatti, hanno annunciato su Vanity Fair di aver terminato il loro matrimonio e di essere in ottimi rapporti: una storia che finisce come da perfetto manuale dell’ex.

Unomattina in famiglia, Ippoliti lascia lo studio: gelo con Timperi. "Ne parliamo dopo"

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono detto addio, lo ricordiamo, dopo 21 anni di matrimonio (con tre figli Silvia, Davide e Adele) non rinunciano a stare comunque insieme. Condividono lo stesso lavoro. La festa di "Ciao Darwin", con tanto di brindisi e torta, è l’occasione giusta per ringraziamenti. "Questa è l’ultima edizione. Grazie per avermi fornito tutte le armi necessarie perché anche questa edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre”, ha detto Bonolis.

“Bonolis soffre”. Il gossip sul tentativo estremo del conduttore per il matrimonio

Per quanto riguarda la fine del matrimonio con Bonolis, Bruganelli in una recente intervista ha raccontato: “Continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche… Non ci sono di mezzo terze persone o amanti". Storia chiusa. Basta gossip.